Білорусь може запровадити воєнний стан через удари по Росії: що відомо

Білорусь може запровадити воєнний стан через удари по Росії

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У Білорусі готуються зміни до закону про воєнний стан, які можуть дозволити його запровадження через війну Росії проти України. Відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Білорусі, вже направлено до нижньої палати парламенту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Ключові зміни та їхні наслідки

Проєкт закону «Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони» передбачає уточнення завдань збройних сил та функцій Генерального штабу. Головне ж — він приводить перелік військових загроз у відповідність до військової доктрини.

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Зокрема, серед підстав для введення воєнного стану тепер значиться «акти збройної агресії з боку будь-якої держави (коаліції держав), вчиненої проти Союзної держави».

Це положення є критично важливим, оскільки Білорусь та Росія ще у 1999 році підписали договір про створення так званої Союзної держави, що передбачає поступову інтеграцію.

Можливе запровадження воєнного стану через удари по РФ

Виходячи з тексту законопроєкту, це означає, що Білорусь може запровадити воєнний стан на своїй території навіть у випадку, якщо Сили оборони України завдадуть ударів по військових об’єктах на території Росії, яка є «союзною країною» для Білорусі.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії, удари українських Сил оборони по території агресора за допомогою безпілотників, авіабомб, ракет та артилерії стали регулярними. Також українські захисники проводять сухопутні операції у прикордонних російських областях.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не хоче надавати росіянам «коридор» через Білорусь для війни з Україною. Втім нам слід бути готовими до будь-чого. Таку думку висловив керівник ГУР Кирило Буданов.