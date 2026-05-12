Білорусь оголошує "точкову мобілізацію": чи є небезпека для України

Погрози Лукашенка про мобілізацію є лише інформаційною бульбашкою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову намагається тримати сусідів у напруженості. Нещодавно він зробив низку різких заяв про модернізацію власної армії та запровадження так званої «точкової мобілізації». Проте українцям не варто сприймати цю чергову порцію погроз надто серйозно.

Про це заявив керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко.

Гра на нервах для задоволення Путіна

Як пояснив Коваленко, всі ці войовничі промови білоруського диктатора — не реальна підготовка до бойових дій, а лише старанне відпрацювання інформаційної повістки, яку йому спускають із Москви.

«Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, щоб Путін був щасливий, не більше», — підкреслив посадовець РНБО.

Він також запевнив, що Сили оборони України тримають ситуацію на північному кордоні під жорстким контролем. У разі виникнення найменшої реальної загрози наша розвідка миттєво її зафіксує.

«Якщо буде загроза, Україна її побачить, і вже Лукашенко пошкодує. Думаю, він це знає», — резюмував Коваленко.

Лукашенко оголосив підготовку до війни: деталі резонансної заяви

Нагадаємо, Лукашенко оголосив про продовження підготовки армії до можливих бойових дій, включно з проведенням спеціальних наземних операцій. Для цього він анонсував точкову мобілізацію військових частин, щоб підготувати збройні сили до війни, якої він нібито сподівається уникнути.

За його словами, такий новий підхід означає відмову від епізодичних великих навчань на користь ротаційної системи. Різні військові частини будуть по черзі призиватися на військові збори, що дозволить тримати армію у стані постійної готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Водночас білоруський диктатор заявив про необхідність переозброєння армії та оснащення її найсучаснішою технікою. Він наголосив, що військові зобов’язані мати зброю, з якою вміють поводитися, та обов’язково враховувати особливості території Білорусі як потенційного театру бойових дій.

Окремо Лукашенко висловився про сучасні конфлікти, переконуючи, що самих лише авіаударів і ракетних атак недостатньо для перемоги. Як приклад він навів збройні конфлікти на Близькому Сході, підкресливши, що без ефективної наземної операції досягти успіху неможливо.

