Білорусь опиняється в центрі геополітичних ігор між США та Росією: як її використовують

Білорусь знову опиняється в центрі геополітичних ігор між США та Росією. За лаштунками можливої ядерної ескалації — кулуарні домовленості, які можуть зіграти на користь як Путіну, так і Трампу.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

Щодо ядерної зброї, політолог вважає, що ситуація тут трохи складніша. Вона є частиною домовленостей між Росією та США, точніше між Путіним і Трампом, яких було досягнуто на Алясці.

«У чому суть? Путін заявив, що готовий до нового розміщення ракет середньої дальності, але відтермінував цей процес на рік. Тобто пропозиція від росіян до Трампа полягала в наступному: ми імітуємо певну ескалацію ядерного протистояння, потім сідаємо за стіл переговорів, домовляємося про її припинення, і виникає ситуація, коли, не збільшуючи чи не зменшуючи кількість ядерних боєголовок, можна заявити, що Трамп зупинив не лише сім воєн, але й потенційну ядерну війну, яка могла б статися найближчим часом. В обмін на це, ймовірно, порушуються питання зняття санкцій з Російської Федерації та посилення тиску на Україну з метою її виходу з Донбасу», — наголосив він.

Тому всі ці історії, які ми спостерігаємо навколо ядерної зброї, на думку Денисенка, слід розглядати саме з цієї точки зору.

За словами політолога, для України дуже важливим у цьому контексті є потепління відносин між США та Білоруссю. Очевидно, це частина тієї ж домовленості, згідно з якою росіяни не розміщують ядерну зброю на території Білорусі, а США натомість демонструють певне потепління у відносинах.

«Обидві сторони вже зробили перші пробні кроки. Це свідчить про те, що надалі можливе проведення консультацій, і цей напрям, на жаль, може мати позитивні перспективи для Росії — у тому сенсі, що для Трампа це вигідна історія, коли, нічого не роблячи, він може заявити, що зупинив ядерну війну», — зазначив Денисенко.

Нагадаємо, Росія завершила військові навчання «Захід-2025» у Білорусі, після чого вивела звідти свої війська.