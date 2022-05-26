Білорусь передасть Росії зброю та військову техніку для війни проти України: військовий експерт назвав ознаки

Білорусь передасть Росії зброю та військову техніку для війни проти України: військовий експерт назвав ознаки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагатиметься не вступити у війну Росії проти України. Проте допомогти РФ військовою технікою та зброєю він може.

Під час військових навчань, що розпочнуться в Білорусі, можуть зняти з тривалого зберігання військову техніку та після ремонту передати її російській армії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі "ТСН" на телеканалі "1+1".

"Думаю, що білоруський очільник самопроголошений буде тягнути час і робити все, щоб не вступити в цю війну. Чому? Тому що, чим далі вона продовжується, тим більше зростає невдоволення серед цивільного населення і, в тому числі, серед військових", – пояснив військовий експерт.

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"А ось допомогти Російській Федерації зброєю – тут, я думаю, що він може", – зауважив Жданов.

Він додав, що майбутні білоруські військові навчання передбачають зняття техніки з довгострокового зберігання, її обкатку та випробування.

"Справа в тому, якщо Білорусь знімає техніку і не розгортає війська, не відмобілізовує ту частину військовослужбовців, яка повинна на цій техніці працювати, значить можна зробити висновок, що її готують до передачі. І тут питання – яку техніку передадуть: з бойового складу армії Білорусі, а довготривалого візьмуть у склад армії Білорусі? Чи навпаки – просто з тривалого зберігання відремонтують, перевірять і передадуть збройним силам Російської Федерації? Думаю, таку подію треба очікувати", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Білорусі Роман Головченко зізнався в тому, що білоруська зброя є затребуваною "для потреб Росії" і держави мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють.

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