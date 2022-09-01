Білорусь планує військові навчання, на яких може відпрацювати захоплення частини України – Генштаб ЗСУ

У Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування "звільнення" територій. Може йтися про захоплення частини прикордонних областей України.

У навчаннях візьмуть участь російські військові і бійці країн ОДКБ. Там також буде задіяний підрозділ західного оперативного командування Білорусі.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 1 вересня.

Дата командно-штабного навчання – 8-14 вересня.

"Основна увага, ймовірно, буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.

Він уточнив, що за задумом командно-штабного навчання, передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави.

"Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", – сказав Громов.

Він додав, що такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (Росія і Білорусь) на українському напрямку. Водночас ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

Представник Генштабу також наголосив, що ймовірність наступу з території Білорусі залишається низькою.

Нагадаємо, моніторингова група зафіксувала, що тренувальна зона білоруської авіації змістилася значно ближче до кордону з Україною.

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