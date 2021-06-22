Білорусь планує заходи щодо країн, які ввели нові санкції - прем'єр країни Головченко

Сполучені Штати та ЄС ввели нові санкції проти юридичних осіб і 16 громадян Білорусі.

Білорусь відповість заходами країнам, які ввели нові санкції проти громадян і підприємств.

Про це 22 червня заявив прем'єр-міністр республіки Білорусь Роман Головченко.

"Ми попереджали про те, що санкції без відповіді не залишаться. Зараз відповідна служба вивчає текст санкцій щодо наших громадян і підприємств. Вибираємо найбільш адекватні заходи реагування з того набору, який ми виробили і про який доводили сигнал нашим партнерам", - зазначив білоруський прем'єр, слова якого коментує агентство БелТА.

"Думаю, не за горами той час, коли ми ці рішення приймемо", - зазначив глава уряду Білорусі.

Нагадаємо, США вслід за ЄС запровадили нові санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили, зокрема, КДБ та внутрішні війська.

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