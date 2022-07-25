Білорусь планує закупити першу тисячу мішків для транспортування трупів - ЗМІ

Міноборони Білорусі збирає інформацію про закупівлю першої партії спеціальних мішків, в яких можна транспортувати трупи.

Білоруське видання "Флагшток" дізналося, що Міноборони РБ нібито проводить вивчення цінових пропозицій про закупівлю "пакетів для транспортування тіл померлих" у кількості 1000 штук.

Про це пишуть журналісти з посилання на відповідні документи, які вони отримали у відповідь на свій запит.

Запит про надання документів був направлений до щонайменше двох організацій: РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" та компанію, яка надає ритуальні послуги, ТОВ "Фістер". Остання приватна компанія відповіла на запит Міноборони, що не реалізує мішки для трупів.

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Білоруське державне "БелСудЕкспертЗабезпечення" відписало, що може виготовити 1000 пакетів для трупів протягом 10 календарних днів. Залежно від виконання (з ручками чи без), підприємство готове задовольнити замовлення за 9 900 - 13 900 рублів (від 6 250 грн до 8 776 грн).

Інформатор "Флагштока" не відповів на запитання редакції про джерело походження цих листів. Раніше це джерело пересилало інші документи з відомства Міністерства оборони. Тоді інформацію, зазначену у службовому листуванні, вдалося частково підтвердити.

Щоб перевірити правдивість листа, журналіст "Флагштока" зателефонував авторці відповіді — керівниці відділу маркетингу РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" Вероніці Ковальчук. Вона підтвердила, що відповідала на адресу Міноборони про тисячу санітарних мішків.

Фото: Флагшток

Нагадаємо, диктатор Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів та видати зброю надзвичайникам.

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