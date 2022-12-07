Білорусь почала переміщувати військових та техніку вздовж українського кордону - CNN

Білорусь оголосила про переміщення військ та техніки поблизу кордону України нібито через "контртерористичну загрозу".

Про це повідомляє видання CNN, посилаючись на державні ЗМІ.

"У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою", - пише західне ЗМІ із посиланням на Радбез Білорусі.

Журналісти CNN додають, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань у рамках "осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців".

Загроза з боку Білорусі

Білорусь подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.

У суботу, 3 грудня, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прозвітував, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

ЗСУ готує кордон до "зустрічі" білоруської армії

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