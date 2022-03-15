Білорусь подовжила можливість Росії вбивати українців і нищити будинки

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін напередодні представив законопроєкт депутатам.

Палата представників білоруського парламенту ратифікувала договори про співпрацю з росією у військовій сфері.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Законопроєкт депутатам представив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомили у пресслужбі нижньої палати білоруського парламенту.

Йдеться про ратифікацію міжурядового протоколу про продовження терміну дії угоди про порядок використання та утримання радіостанції Вілейка, а також про порядок завершення будівництва, використання та утримання вузла Барановичі системи попередження про ракетний напад.

Фактично це означає, що Білорусь подовжила можливість росії вбивати українців і нищити їхні будинки.

Нагадаємо, росіяни продовжують наносити ракетно-бомбові удари, обстріли з артилерії та танків по об'єктах цивільної інфраструктури і населеним пунктам.

Російські окупанти продовжують застосовувати авіацію для підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками дев'ятнадцятої доби війни з Росією.

Росія формує додаткові окупаційні підрозділи для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противник запланував посилення угруповання своїх військ на Харківському напрямку.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів, обстріли з артилерії та танків по об'єктах цивільної інфраструктури і населеним пунктам.