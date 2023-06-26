Загроза ракетної атаки: Білорусь подовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Від початку війни з території Білорусі по Україні було запущено не менше 721 ракету, повідомляє моніторинговий канал.

У Білорусі на три місяці ще подовжили заборону на польоти біля кордону з Україною, тому з агроза ракетних обстрілів з боку РБ зберігається щонайменше до жовтня 2023 року.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Згідно із NOTAMN, обмеження для польотів діє для усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі від 1 липня до 1 жовтня 2023 року.

"Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася", - сказано у повідомленні.

Автори пабліка нагададують, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. Від початку війни з території Білорусі по Україні було запущено не менше 721 ракету. Останній ракетний запуск територією України з повітряного простору союзниці Росії було зафіксовано 6 жовтня 2022 р.

Білорусь подовжила заборону на польоти біля кордону з Україною. ФОТО: Беларускі Гаюн/Telegram

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