Загроза ракетної атаки: Білорусь подовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Від початку війни з території Білорусі по Україні було запущено не менше 721 ракету, повідомляє моніторинговий канал.
У Білорусі на три місяці ще подовжили заборону на польоти біля кордону з Україною, тому загроза ракетних обстрілів з боку РБ зберігається щонайменше до жовтня 2023 року.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Згідно із NOTAMN, обмеження для польотів діє для усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі від 1 липня до 1 жовтня 2023 року.
"Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася", - сказано у повідомленні.
Автори пабліка нагададують, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. Від початку війни з території Білорусі по Україні було запущено не менше 721 ракету. Останній ракетний запуск територією України з повітряного простору союзниці Росії було зафіксовано 6 жовтня 2022 р.
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