Білорус показав середній палець колоні російської техніки: силовики Лукашенка покарали його

Силовики Лукашенка змусили білоруса на камеру вибачитися перед російськими та білоруськими військовими.

У Білорусі місцевий мешканець показав середній палець у бік колони російської військової техніки, у результаті чого його заарештували на 15 діб.

Про це повідомляє Mediazona.by.

Лукашенківський ОМОН затримав 40-річного жителя Речиці, який, проїжджаючи трасою, з автівки показав середній палець у бік колони техніки армії країни-агресорки РФ. Пояснював він це тим, що окупанти нападають на Україну з території РБ.

Під час перевірки в соцмережах білоруса виявили буцімто "екстремістські матеріали".

У результаті чоловіка змусили на камеру вибачитися перед російськими та білоруськими військовими. І сказати, що він більше не вважає, що ЗС РФ нападає з Білорусі на Україну.

За інформацією у Мережі, білоруса заарештували на 15 діб за поширення інформації, яка містить заклики до "екстремістської діяльності".

Раніше моніторингова група "Білоруський Гаюн" заявила, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримують родичів добровольців, які загинули на війні в Україні. Зазначається, що було затримано родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова, а також двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.

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