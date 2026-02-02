Білорусь порушила повітряний простір Польщі: що кажуть у Варшаві

Прапор Польщі / © pixabay.com

У ніч проти 2 лютого у Польщі зафіксовано нове порушення повітряного простору країни повітряними кулями, які рухалися з території Білорусі. Об’єкти потрапили в повітряний простір Польщі, проте вони не становили загрози для цивільного авіасполучення або безпеки громадян. Масштаби цього інциденту були значно меншими, ніж у попередні ночі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X, на Інститут вивчення війни ISW.

«У ніч з 1 на 2 лютого 2026 року польські військові радіолокаційні системи зафіксували входження об’єктів, схожих на повітряні кулі, у польський повітряний простір. Масштаби білоруських гібридних інцидентів були значно меншими порівняно з попередніми ночами», — повідомили у командуванні.

«Співпраця між Збройними силами Польщі та органами, відповідальними за безпеку країни, дозволяє швидко реагувати, знаходити об’єкти та затримувати осіб, причетних до цих інцидентів».

За даними ISW, Росія використовує Білорусь як плацдарм для інформаційно-психологічного та гібридного тиску на країни НАТО. «Білорусь, здається, збільшує кількість і частоту запуску повітряних куль у повітряний простір Польщі та Литви. Польські та литовські органи фіксують рекордні показники цих інцидентів. ISW продовжує оцінювати, що Росія де-факто анексувала Білорусь і, ймовірно, використовує ці порушення повітряного простору як частину своєї операції „Фаза Нуль“ — інформаційно-психологічної підготовки — для підготовки до можливої війни з НАТО у майбутньому».

Аналітики наголошують, що такі дії дозволяють перевіряти протиповітряну оборону країн НАТО, тестувати швидкість реагування та підготовку сил, а також створювати психологічний тиск на сусідні держави.

Крім того, за даними ISW, російські безпілотники були зафіксовані над військовими аеродромами Німеччини:

«Кілька невідомих безпілотників 1 лютого пролетіли над військовою інфраструктурою Німеччини, включно з аеродромом Іммельманн у Нижній Саксонії. Німецькі влади поки не ідентифікували, хто стоїть за цими польотами, але раніше ймовірним винуватцем вважалася Росія», — йдеться у повідомленні.

У ISW також зазначають, що подібні дії Білорусі та Росії є частиною масштабної стратегії:

«Це не поодинокі інциденти, а частина комплексного плану Росії з інформаційно-психологічної підготовки до можливої війни з НАТО, з перевіркою реакції та готовності союзників», — йдеться у сводці.

Зазначається, що останній випадок порушення повітряного простору Польщі підтверджує, що Росія та Білорусь продовжують посилювати свої гібридні операції проти країн Європи, одночасно готуючи інфраструктуру та розвіддані для майбутніх дій на випадок військового конфлікту.

