Білорусь поринула у блекаут після наказу Лукашенка: в чому річ (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився радикально скоротити вуличне освітлення в країні, заявивши, що зайві витрати на електроенергію «приведуть країну до війни». Одразу після наради 4 лютого чиновники вимкнули ліхтарі в Мінську, змусивши містян добиратися додому в повній темряві.

Про це повідомляє «Наша Ніва».

Відключення світла в Мінську

Мінчани не підтримали ініціативу з економії електроенергії й масово поскаржилися в соцмережах: після заходу сонця близько 18:00 вуличне освітлення так і не ввімкнули, через що людям довелося повертатися додому «навпомацки».

Ідея влаштувати блекаут пролунала особисто від Лукашенка під час наради, присвяченої розвитку Вітебської області. Самопроголошений президент заявив, що вуличне освітлення вимикають надто пізно, а вмикають надто рано — у той час, коли надворі й без того достатньо світло.

«Учора о шостій годині вечора вся Мінська область світиться. Горять вогні. І це характерно для всіх. Нарікайте самі на себе. Будете платити мінімум зі своєї кишені. Усі на вулицях ліхтарі увімкнені, усе сяє. Мінська область і туди далі — усе горить. О шостій годині вечора. Навіщо? Уже о пів на восьму можна відключити вранці світло на вулиці, особливо зараз, коли світла багато. Ні — всі ліхтарі горять», — обурився він.

Лукашенко лякає війною, якщо не економити світло

На переконання Лукашенка, зайві п’ять годин освітлення на вулицях є серйозною проблемою для країни, а відсутність економії може привести Білорусь «до війни».

«Ви очманіли. Ви рівно країну хочете привести до війни. Ну, так майте на увазі, що нам же попереду доведеться йти. Вам у штурмових загонах доведеться», — додав він.

У результаті в Білорусі таки запровадили блекаут. Вуличне світло з’явилося, але вже після години пік — коли більшість жителів Мінська дісталися додому, орієнтуючись лише на фари автомобілів.

«Їду містом, темрява, як у лісі. У дворах темрява. У під’їзд, щоб потрапити, треба світити ліхтариком на кнопки в домофон… Для чого така економія? Лікувати людей після ДТП, збитих пішоходів, травм від падіння в темних дворах може стати дорожче, хіба ні?» — діляться враженнями містяни.

На тлі обурення мешканців головний пропагандист режиму Лукашенка Григорій Азарьонок, перебуваючи в яскраво освітленій студії, навпаки, висловив задоволення змінами, заявивши, що Мінськ більше не нагадує Лас-Вегас.

«Тепер у нас не Лас-Вегас, тепер і нормально, і добре. Більше душевності тепер, праведності. Зрештою, ввечері вдома коханням треба займатися», — висловився він.

