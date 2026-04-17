Білорусь посилює армію офіцерами: Лукашенко підписав указ

Олександр Лукашенко / © Associated Press

До білоруської армії та прикордонної служби призвуть офіцерів запасу для забезпечення підготовки мобілізаційного резерву.

Відповідний указ підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Telegram-канал «Пул первого».

Призову підлягатимуть чоловіки віком до 27 років, які не пройшли строкову військову службу, службу в резерві Збройних сил і не мають права на відстрочку від призову.

«Реалізація Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу та забезпечити підготовку мобілізаційного резерву», — йдеться в повідомленні.

Кількість офіцерів, які мають поповнити збройні сили та прикордонну службу Білорусі, в указі Лукашенка не вказано.

Білоруські пропагандисти наголошують, що йдеться про планові заходи, які проводяться щорічно.

Раніше Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що Білорусь має бути готовою до повноцінних бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підвищення активності збройних сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.