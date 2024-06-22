Білорусь проводить "раптову перевірку" військ – яка ситуація біля кордону з Україною

В ДПСУ розповіли, чи є небезпека з боку Білорусі.

У Білорусі 21 червня розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності з'єднань та частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням. Перевірка відбуватиметься у Гомельській та Брестській областях, що межують з Україною.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що "раптова перевірка" військ у Білорусі не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ.

Проте Демченко наголосив, що Сил оборони повинні бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.

"За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, Лукашенко зробив цинічну заяву про євреїв – МЗС Ізраїлю викликало білоруського посла.

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