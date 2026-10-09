Білорусь пригрозила Україні "адекватними заходами" через удар по вантажівці на території РФ

Білоруська армія / © Міністерство оборони Білорусі

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Міністерство закордонних справ Білорусі звинуватило Україну в атаці безпілотника на вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією у Брянській області РФ та пригрозило «адекватними заходами реагування». Водночас білоруська сторона не надала жодних доказів причетності України до інциденту.

Заяву МЗС Білорусі цитують пропагандисти державного агентства БелТА.

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За версією Мінська, 9 жовтня до білоруського зовнішньополітичного відомства викликали тимчасового повіреного у справах України Івана Новицького. Йому вручили ноту протесту через нібито атаку українського безпілотника на автомобіль у Брянській області РФ, внаслідок якої громадянка Білорусі зазнала тяжких травм.

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У заяві білоруського МЗС стверджується, що належність автомобіля була очевидною, а Мінськ нібито має підстави вважати атаку навмисною. Водночас відомство не навело жодних доказів, які підтверджували б українське походження дрона, і не повідомило подробиць та обставин інциденту.

Білоруська сторона заявила, що раніше попереджала Київ про неприпустимість подібних дій, і поклала на Україну відповідальність за можливі наслідки. Мінськ також застеріг українську сторону від повторення таких інцидентів, закликав припинити те, що назвав «провокаціями», та залишив за собою право на «адекватні заходи реагування».

Ці звинувачення пролунали від режиму Олександра Лукашенка, який від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує державу-агресорку. Білорусь надала російським військам свою територію для наступу на Україну на початку вторгнення, а також використовувала її для військової підтримки Москви.

Крім того, на території Білорусі періодично активують ретранслятори, які посилюють сигнал для російських безпілотників. Це може допомагати російським військам здійснювати атаки на українську територію, зокрема на західні області України та прикордонні райони поблизу Польщі.

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На цьому тлі заява Мінська з непідтвердженими звинуваченнями на адресу Києва та погрозами відповіді є особливо суперечливою з огляду на роль білоруського режиму в підтримці російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила Росію у брехні щодо нібито «удару» українських БпЛА по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області. СБУ перехопила російський документ, який це заперечує.

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