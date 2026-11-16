Білорусь привела прикордонні війська в повну бойову готовність: що відбувається

Армія Білорусі / © Міністерство оборони Білорусі

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У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності прикордонної служби, під час якої в повну готовність привели маневрені групи та відпрацьовують захист від умовних диверсантів.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БелТА із посиланням на державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

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За інформацією відомства, основну увагу під час інспекції приділяють наймобільнішим силам відомства.

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«Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи», — сказав Олександр Вольфович.

Він розповів, що спочатку проведуть огляди підрозділів прикордонної служби, а потім вони здійснять марші. У цей час на них «впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного противника».

За словами Вольфовича, під час перевірки оцінять вогневу, фізичну та тактичну підготовку кожного військового, а про результати передадуть Олександру Лукашенку.

Нагадаємо, у 2027 році білоруський режим планує витратити на оборону та силовий апарат близько 4,32 мільярда доларів — майже 21% видатків державного бюджету.

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Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російських балістичних ракет у Білорусі загрожуватиме передусім західним областям України. За його словами, Росія намагається домовитися з Олександром Лукашенком про розгортання цього озброєння на білоруській території.

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