Білорусь приводить війська у повну боєготовність: Лукашенко відав наказ про нову перевірку

Лукашенко / © Associated Press

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У Білорусі розпочали чергову перевірку бойової готовності збройних сил за рішенням Олександра Лукашенка. Одну з артилерійських бригад центрального підпорядкування мають привести у повну бойову готовність та частково доукомплектувати до штатів воєнного часу.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

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Цього разу білоруська влада планує перевірити всю вертикаль військового управління — від міністра оборони до командирів окремих підрозділів. До перевірки також залучать сили умовного противника, імітуватимуть роботу диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотників.

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Особливу увагу приділять сучасним способам вогневого ураження та управління військами. У Міноборони Білорусі заявили, що при цьому враховуватимуть досвід війни в Україні та бойових дій в Ірані.

Після приведення артилерійської бригади у повну бойову готовність вона має залишити пункт постійної дислокації та розпочати виконання низки завдань. Яких саме — білоруська сторона поки не розкриває.

Державний секретар Ради Безпеки генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що нинішня перевірка є продовженням масштабних заходів, які проводили в першій половині року. За їхніми результатами керівництво білоруської армії нібито внесло зміни до планів розвитку Збройних сил та системи підготовки військ.

У Міноборони Білорусі запевняють, що нинішні заходи є плановими, а їхній задум Лукашенко затвердив ще на початку року. Надалі перевірки мають провести не лише у Збройних силах, а й в інших силових структурах країни.

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Нагадаємо, у Гомельській області Білорусі, біля села Якимівка, розгортається масштабне будівництво. Там зводять залізничну інфраструктуру, розраховану на військові ешелони та транспортування техніки. Роботи є продовженням будівництва великого військового об’єкта, яке триває від 2023 року.

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