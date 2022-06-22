Білорусь розпочала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною: яка їхня мета

Білорусь розпочала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною: яка їхня мета

У Білорусі поблизу українського кордону оголосили про "мобілізаційні навчання".

Вони триватимуть від 22 червня до 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє білоруське провладне інформагентство "Белта".

"Щорічні навчання, минулого року аналогічні проводили з військовими комісаріатами Могилівської області. Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення", - йдеться в повідомленні.

У Білорусі планують доукомплектувати військові комісаріати шляхом призову військовозобов'язаних запасів.

"Під час навчання передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин. Після формування відповідних команд військовозобов'язаних буде відправлено за місцем проживання, таким чином буде перевірено питання контрольного оповіщення. Для проведення оповіщення та збору військовозобов'язаних на пунктах відправки будуть розгорнуті відповідні пункти оповіщення та збору. Для створення обстановки, наближеної до реальної, під час навчання сплановано участь підрозділів сил спеціальних операцій Збройних Сил", - пише видання з посиланням на Міноборони Білорусі.

Основна особливість майбутнього мобілізаційного навчання, на відміну від минулих навчань у військових комісаріатах ​​інших областей, що постачання мобілізаційних ресурсів у військові частини не планується, а покликані у військові комісаріати на навчальні збори військовозобов'язані будуть брати участь у мобілізаційному навчанні.

Зазначимо, наразі поблизу українського кордону перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців з Білорусі. Однак за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, цих скупчень військ з боку Білорусі недостатньо, щоб організувати прорив на територію України

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