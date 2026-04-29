Білорусь стала пасткою для росіян-ухилянтів: їх не випускають за кордон

Білоруський кордон

Білорусь офіційно закрила транзитний коридор для росіян, які намагаються уникнути мобілізації. Тепер прикордонники сусідньої країни використовують спільну цифрову базу для виявлення призовників.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву прикордонних органів.

Росіяни, які отримали повістки до війська, більше не зможуть використовувати Білорусь як транзитну країну для виїзду з метою уникнення служби.

Таке рішення з’явилося після інформації від правозахисників про випадок, коли громадянина РФ, внесеного до реєстру призовників, цього тижня не випустили з Національного аеропорту Мінська під час спроби вилетіти до Грузії та Вірменії.

Чому росіян не випускають з Білорусі?

Юристи наголошують, що це перший подібний інцидент після впровадження в Росії цифрової системи повісток минулого року.

«Якщо обмежень на виїзд немає, ви можете залишити Білорусь. Якщо ж виїзд заборонено, всі питання слід адресувати Російській Федерації», — заявив представник Державного прикордонного комітету Білорусі агентству Belsat.

За його словами, між Росією та Білоруссю діє «спільна база даних», завдяки якій прикордонники можуть перевіряти наявність обмежень на виїзд для громадян РФ.

Юрист Артем Клига з організації «Рух свідомих відмовників», яка допомагає росіянам законно уникати служби, вважає, що подібні випадки лише частішатимуть у міру поглиблення співпраці між країнами.

Згідно з цифровою системою повісток, затвердженою президентом РФ Володимиром Путіним у квітні 2023 року, призовники автоматично втрачають низку прав, зокрема право виїзду за кордон, якщо не з’являються до військкомату.

Електронна повістка набуває юридичної сили через сім днів після її публікації в централізованому реєстрі, навіть якщо адресат її не відкривав.

У разі ігнорування повістки понад 20 днів до чоловіків можуть застосувати додаткові обмеження — від заборони керування транспортом до обмежень у кредитуванні та операціях із нерухомістю.

Цифровізація системи призову покликана усунути недоліки попередньої моделі, коли повістки вручали особисто, що дозволяло багатьом уникати військової служби, перебуваючи поза місцем реєстрації.

Війна в Україні — загроза з Білорусі зберігається

Зауважимо, раніше у квітні президент України Володимир Зеленський заявив про ризики втягування Білорусі у війну через «хворі ідеї» Росії. За даними розвідки та доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського, росіяни розбудовують дороги до українського кордону та готують артпозиції, намагаючись вкотре використати білоруську територію для наступу.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також заявив, що Кремль прагне втягнути Білорусь у війну, проте наразі реальної загрози наступу немає через відсутність достатньої кількості російських військ та мобілізації білоруської армії.

У Білорусі готують оборонні споруди та центри керування «Шахедами» для майбутніх операцій, проте прямі атаки дронами з цієї території позбавлять самопроголошеного президента Олександра Лукашенка залишків самостійності, що суперечить його інтересам.

