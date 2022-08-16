Білорусь стягує до кордону з Україною танки, польові кухні та перевозить солдатів: деталі

За добу у Білорусі помітили рух танків, Уралів, МАЗів та інших бронемашин ЗС РБ, польоти винищувачів, а також пересування польових кухонь та навіть біотуалетів.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 15 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

О 06:15 з аеродрому "Мачуліщі" на північний схід летів літак. О 16:35 на цей же аеродром прилетів Іл-76.

Крім того, на трасі М1, за напрямком Мінськ - Дзержинськ (Мінська область), рухався УАЗ 39621 ЗС РБ.

О 12:00 з Дзержинська (Мінська область) у напрямку Стовпці (Мінська область) рухався Урал, який віз на твердому зчіпці ЗРК 9К33 "ОСА-АКМ" (радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс).

О 08:40 трасою Р17, Брест - агромістечко Мухівець (Брестський район), рухалась колона Збройних сил Білорусі: три Газ-66, п'ять ЗІЛ-131, три тентові Урали, польові кухні, вода.

О 08:50 трасою Р23, Слуцьк (Мінська область) - Мікашевичі, рухалися тентовий КРаЗ ЗС РФ, УАЗ 2203 та трал ЗС РБ.

Також у Мінську помітили Р-161Ф2М "Екватор" ЗС РБ, а також бронеавтомобіль Волат ЗС РБ.

На трасі М2, за напрямком Мінськ - агромістечко Слобода (Смолевичський район, Мінська область), бачили колону ЗС РБ: бронемашина Волат, 3 БТР, трал.

Цією ж трасою, але зі Смолевичі до Мінська рухалися два трали з танками Т-72 ЗС РБ, а також колона ЗС РБ: близько 15 Уралів, польові кухні, біотуалет.

О 12:18 на аеродромі "Барановичі", злетів винищувач. О 15:30 він сів.

Уночі о 23:55 трасою Р4, Ляховичі - Барановичі, рухалась РЛС (радіолокаційна станція) з урахуванням ЗІЛ-131 ЗС РБ.

О 13:40 за напрямком Огдемер (Дрогичинський район, Брестська область) - Гута (Дрогичинський район, Брестська область) помічено близько 10 білоруських танків. А із Логойська (Мінська область) до Мінська рухався бензовоз ЗС РБ.

Інша військова активність у Білорусі за добу:

14:20 Стовпці (Мінська область) - південний захід. Летів Мі-8 ВПС РБ.

15:20. Траса Р6, Пінськ - агромістечко Пліщиці (Пінський район). Рухалась колона ЗС РБ: 7 Уралів (Кунг), 3 тентові МАЗи, польова кухня, бочка з водою.

17:45. Траса М5, Дукора (Пуховичський район, Мінська область) - Мінськ. Рухався УАЗ 39621 ЗС РБ.

18:30. Жодино, помічено тентовий КамАЗ із солдатами.

20:45. Траса Р144, Іваново - Мохро (Іванівський район). Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ попередив про загрозу ракетних ударів з території Білорусі.

Читайте також: