Білорусь стягує війська до кордону з Україною: експерт пояснив мету Лукашенка і Путіна

Путін разом з Лукашенком планують відтягнути частину сил, які зараз перебувають у Курській області та повернути все на позиції тижневої давності.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перекидає сили до кордону РФ через нібито "українську загрозу". Однак, ймовірно, саме таким чином він разом з президентом РФ Володимиром Путіним хочуть відновити ситуацію у Курській області.

Таку думку висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак 24 Каналу.

За його словами, Лукашенко вже стягував війська до кордону з Україною, а потім заявив начебто напруга спала і відвів їх.

"У перші дні цієї операції з'являлося багато повідомлень від російських воєнкорів і загалом громадян країни-агресорки, мовляв, Лукашенко їх зрадив – встромив ніж у спину. І саме через зняття напруги на українсько-білоруському кордоні буцімто взагалі стали можливі події на Курщині", - каже Ступак.

Але тепер Путін розуміє, що швидко стабілізувати ситуацію у Курській області не вдасться, тому вирішив зіграти в гру, де Білорусь знову відтягне на себе увагу України, а відповідно і частину сил.

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"Для цього взагалі й вигадали цю історію про нібито "український дрон, який залетів на територію Білорусі". На мою думку, це великий блеф – хто перший кліпне очима, той і програв", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Тобто у такий спосіб Путін разом з Лукашенком планують відтягнути частину сил, які зараз перебувають у Курській області та повернути все на позиції тижневої давності – до так званого "прориву" кордону на Курщині.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

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