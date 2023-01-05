Білорусь та Росія нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною: що відомо

Росія та Білорусь планують провести спільне льотно-тактичне навчання на території республіки.

До Білорусі продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РБ.

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У оборонному відомстві зазначають, що з окупаційними підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

"Крім того, з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання. Від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил", - йдеться у заяві Міноборони союзника Росії.

У відомстві заявляють, спільна підготовка білоруської та російської армії нібито "носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують".

Загроза нападу з боку Білорусі: що відомо

2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь та Росія щонайменше до 8 січня подовжили навчання регіонального угруповання військ "Союзної держави".

Ввечері стало відомо, що у Білорусі приземлився літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608), що минулого разу прилітав туди напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України.

За останніми даними ГУР МО, станом на 2 січня немає небезпеки вторгнення з території Білорусі, проте там фіксується нарощення сил.

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