Білорус у Франції намагався розкопати могилу художника ван Гога: його видворяють з Євросоюзу

Також чоловіка забовʼязали заплатити штраф у розмірі €3 000.

Білоруського художника Олексія Кузьмича витворяють з Євросоюзу після того, як затримали після перформансу на могилі відомого художника Вінсента ван Гога у Франції.

Про це інформує білоруський портал Reform.news.

У рішенні суду йдеться, що Кузьмич повинен залишити територію ЄС, щоб повернутися до країни походження чи будь-якої країни, в яких його можуть прийняти, окрім країн Євросоюзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Повідомляється, що 30 липня Кузьмич влаштував перформанс на цвинтарі у французькому Овер-сюр-Уазі. Він намагався розкопати могилу ван Гога, бо "у світі закінчилися митці".

Суд відправив білоруса до СІЗО, а також наклав штраф у розмірі €3 000.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина спрощує в'їзд для росіян та білорусів.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко несподівано вирішив показати Заходу "миролюбність" Білорусі.

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