Білорусь у повному обсязі бере участь у війні, має відповідати нарівні з Росією - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що Білорусь у повному обсязі бере участь у війні Росії проти України. Саме тому Мінськ має відповідати за свої дії нарівні з Кремлем.

Про це повідомляє видання Delfi.

Він наголосив, що агресорка Росія перекидає своїх мобілізованих до Білорусі. Науседа не виключає того, їх можуть спрямувати до України через територію республіки.

"Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни", - зауважив литоський лідер.

Науседа зазначив: необхідно боротися за посилення санкцій проти РФ та Білорусі. Адже обмеження, які вже застосували, дають результат.



"В Росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакета санкцій", - наголосив Гітанас Науседа.

Союз Путіна й Лукашенка

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко запевняє, що наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

Від перших днів війни територія Білорусі стала плацдармом для запуску по Україні ракет. Через майже вісім місяців вторгнення Лукашенко та Путін заявили про спільне розгортання війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що протягом останніх днів РФ стягує війська та техніку до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

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