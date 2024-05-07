Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї

У готовність до виконання завдань буде приведений дивізіон ОТК "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25.

У Білорусі заявили про проведення раптової перевірки сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї.

Про це білоруське Міноборони повідомило 7 травня.

Міністра оборони Віктор Хренін повідомив, що 7 травня надійшло "розпорядження від головнокомандувача збройних сил Республіки Білорусь на проведення раптової перевірки сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї".

"У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25", – оголосив Хренін.

Також повідомляється, що перевірка відбудеться відповідно до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем Білорусі. В її межах буде перевірено весь комплекс заходів – від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ Генштабу підготуватися до навчань із застосування ядерної зброї неподалік від кордону з Україною. Мета – підвищення готовності нестратегічних ядерних сил РФ до виконання бойових завдань.

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