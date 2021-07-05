“Білорусь веде гібридну війну”: у Литві посилюють охорону кордону через наплив нелегалів

Для охорони порядку у прикордонних з Білоруссю областях литовський уряд планує залучати військових добровольців.
Через велику кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють до Литви через білоруський кордон, міністерство внутрішніх справ країни звернулося до всіх органів місцевого самоврядування з проханням облаштувати додаткові місця для утримання біженців. Як повідомляє видання Delfi, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс вважає такі заходи недостатніми, оскільки Білорусь використовує ситуацію з нелегалами для ведення “гібридної війни”.
Глава МВС Литви Агне Білотайте, яка керує операцією щодо унормування ситуації з нелегальними мігрантами з Білорусі, оголосила про рішення створити додаткову інфраструктуру для прийому мігрантів - до 28 липня будуть побудовані модульні будиночки та спеціальні ангари. Крім того, планується створення наметового містечка, в якому мігрантам буде виділено близько 1000 місць.
Однак, за словами мера Вільнюса Ремігіюса Шімашюса, в умовах, коли Білорусь веде “гібридну війну”, обмежитися лише наданням притулку мігрантам — надто мало. За його словами, муніципалітет може виділити житло, але особливим комфортом вони відрізнятися не буде.
“Потрібен або паркан, або жива перешкода, або інші заходи, які дозволять забезпечити скорочення їх кількості. Сьогодні у нас проблема сотень мігрантів, а може бути проблема десятків тисяч, а тому її вирішувати потрібно в корені", - підкреслив мер.
Наразі для всебічної охорони та безпеки в регіонах, які прилягають до білоруського кордону, МВС Литви залучає поліцейських, прикордонників, співробітників Служби громадської безпеки, а також звертається за допомогою до добровольців зі Спілки стрільців.
"Ми розглядаємо залучення військових-добровольців, щоб вони допомогли нам контролювати ситуацію, щоб люди, поруч з якими розселяють нелегальних мігрантів, почувалися в безпеці", - зазначила Білотайте.
Упродовж вихідних було повідомлено про майже 280 затриманих нелегальних мігрантів, які прибули в Литву. У суботу Служба охорони держкордону Литви (СОГГЛ) повідомила про затримання 116 таких мігрантів, а в неділю - ще про 160.
Загалом цього року в Литву з Білорусі незаконно намагалися потрапити 1098 мігрантів - майже в 12,5 рази більше, ніж за весь 2020 рік.
Як повідомлялося, у Литві розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків.