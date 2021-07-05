“Білорусь веде гібридну війну”: у Литві посилюють охорону кордону через наплив нелегалів

Для охорони порядку у прикордонних з Білоруссю областях литовський уряд планує залучати військових добровольців.

Через велику кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють до Литви через білоруський кордон, міністерство внутрішніх справ країни звернулося до всіх органів місцевого самоврядування з проханням облаштувати додаткові місця для утримання біженців. Як повідомляє видання Delfi, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс вважає такі заходи недостатніми, оскільки Білорусь використовує ситуацію з нелегалами для ведення “гібридної війни”.

Глава МВС Литви Агне Білотайте, яка керує операцією щодо унормування ситуації з нелегальними мігрантами з Білорусі, оголосила про рішення створити додаткову інфраструктуру для прийому мігрантів - до 28 липня будуть побудовані модульні будиночки та спеціальні ангари. Крім того, планується створення наметового містечка, в якому мігрантам буде виділено близько 1000 місць.

Однак, за словами мера Вільнюса Ремігіюса Шімашюса, в умовах, коли Білорусь веде “гібридну війну”, обмежитися лише наданням притулку мігрантам — надто мало. За його словами, муніципалітет може виділити житло, але особливим комфортом вони відрізнятися не буде.

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“Потрібен або паркан, або жива перешкода, або інші заходи, які дозволять забезпечити скорочення їх кількості. Сьогодні у нас проблема сотень мігрантів, а може бути проблема десятків тисяч, а тому її вирішувати потрібно в корені", - підкреслив мер.

Наразі для всебічної охорони та безпеки в регіонах, які прилягають до білоруського кордону, МВС Литви залучає поліцейських, прикордонників, співробітників Служби громадської безпеки, а також звертається за допомогою до добровольців зі Спілки стрільців.

"Ми розглядаємо залучення військових-добровольців, щоб вони допомогли нам контролювати ситуацію, щоб люди, поруч з якими розселяють нелегальних мігрантів, почувалися в безпеці", - зазначила Білотайте.

Упродовж вихідних було повідомлено про майже 280 затриманих нелегальних мігрантів, які прибули в Литву. У суботу Служба охорони держкордону Литви (СОГГЛ) повідомила про затримання 116 таких мігрантів, а в неділю - ще про 160.

Загалом цього року в Литву з Білорусі незаконно намагалися потрапити 1098 мігрантів - майже в 12,5 рази більше, ніж за весь 2020 рік.

Як повідомлялося, у Литві розглядають можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю через збільшення нелегальних міграційних потоків.

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