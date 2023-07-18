Білорусь викрадає тисячі українських дітей і влаштовує їм "перевиховання" – The Telegraph

Викрадених дітей розміщають у таборах і санаторіях, де прославляють Путіна і бажають смерті Зеленському та Байдену.

До Білорусі було примусово вивезено близько 2150 українських дітей від вересня 2022 року, де їм проводять примусове "перевиховання".

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, від вересня 2022 року до Білорусі були вивезені близько 2150 українських дітей віком від шести років. До осені кількість ввезених з України дітей може зрости до 3000.

Дітей розміщують у санаторії "Острошицьке містечко", центрі "Зубрьонок" і таборі "Дубрава" у Мінській області, а також у таборі "Золоті піски" в Гомельській області.

Автори матеріалу нагадують, що в таких самих таборах у Росії з дітьми проводили примусове "перевиховання", били за непослух і налаштовували проти України. Були випадки, коли українських дітей примушували проходити військовий вишкіл.

Видання також виклало відео, яке зняте в білоруському санаторії "Дубрава". На ролику білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають "здохнути" президентам США та України Джо Байдену і Володимиру Зеленському. Співачки також бажають, щоб "Путін процвітав і взяв під контроль усю Україну".

У статті зазначається – до Міжнародного кримінального суду були передані докази, що пов’язують примусове вивезення українських дітей з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими посадовцями країни. Відповідні документи до МКС передала білоруська опозиційна група "Національне антикризове управління". Там заявили, що Лукашенко "є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до Білорусі" і "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

Зауважимо, за інформацією юристки київського Регіонального центру прав людини Катерини Рашевської, від березня 2023 року лише за два місяці з окупованих територій України до "таборів перевиховання" у Криму, Росії та Білорусі було вивезено 4441 дитину. Юристка зазначила, що "це далеко не остаточна цифра".

Викрадення росіянами українських дітей

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Нагадаємо, у березні 2023 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що росіяни викрали і вивезли з України 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування. Окрім того, ворог депортував з окупованих територій 16 207 українських дітей.

Того ж місяця МКС у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

У квітні ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії.

У липні голова Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Григорій Карасін заявив, що за роки окупації та війни (від 2014 року) росіяни вивезли з України 700 тис. дітей.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мурахи по шкірі! До сліз! Дітей повернули мамі після півтора року в Росії!"

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