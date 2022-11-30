Білорусь витратить на оборону рекордний понад мільярд доларів: це по $270 дол. з кожного білоруса

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка планує витратити на національну оборону 1,1396 млрд дол. у 2023 році.

Про це повідомляє білоруський опозиційний Telegram-канал "МотолькоПомоги" з посиланням на проєкт білоруського бюджету на 2023 рік.

Більшість цих грошей буде скерована саме на оборону та збройні сили Білорусі – 1,054 млрд. дол. Так, зростання витрат на оборону в порівнянні з 2022 роком може становити 55,4%.

"Одразу зазначимо, що витрати на оборону підвищувалися і раніше, але: 1. Вони не збільшувалися так сильно з року в рік; 2. У доларовому еквіваленті підвищення були помітні через зростання курсу USD. Тобто в рублях витрати зростали, а в доларах залишалися такими ж, а то й зовсім були меншими", – пояснили автори.

Вони також оцінили, що на утримання армії РБ кожен платник податків сплатить по 271,65 дол. У перерахунку на кожного військовослужбовця це виходить по 17 532 дол.

Інфорграфіка "МотолькоПомоги"

Нагадаємо, за нещодавніми підрахунками Forbes, Росія витратила на війну проти України вже близько 82 млрд дол., що становить чверть доходів країна-агресорки за 2021 рік.

Зауважимо, Росія надалі перекидає до Білорусі озброєння і техніку. Так, 28 листопада туди було перекинуто щонайменше 15 ракетних комплексів “Тор-М2”.

Події на фронті, наступ з боку Білорусі та мобілізація в Росії | Олександр Мусієнко

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