Білорусь вкотре подовжила військові навчання біля кордону України: графік на полігонах

У Білорусі вкотре подовжили військові навчання – щонайменше до 6 серпня. Загальна кількість таких подовжень вже сягнула 14 тижнів.

Про подовження свідчить графік проведення навчань на полігонах Білорусі. Для деяких із них 30-31 липня будуть вихідними.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зауважимо, що від 29 квітня у Білорусі триває таке щотижневе подовження навчань своїх військ. Загалом це відбувається вже14 тижнів.

Список білоруських полігонів, на яких подовжено навчання:

Борисівський (227-й) до 06.08;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;

Гозька (під Гродно) до 05.08;

Брестська до 06.08;

Репіще (Осиповичі) до 05.08;

Мар'їна Гірка до 06.08;

Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;

Німан (під Березівкою) до 05.08;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;

Чепелево (під Слонімом) до 05.08;

Доманове (під Івацевичами) до 05.08;

Стрілянище під Старими Дорогами до 05.08;

Заслонове (під Лепелем) до 06.08.

Автори повідомлення додали, що продовжують стежити за діями та пересуваннями російських та білоруських військ територією РБ.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Романа світана, білоруські війська навряд чи зайдуть на територію України з РБ. Водночас є ймовірність, що задіяні у навчаннях на сході Росії білоруські військові потім будуть перекинуті в район Донецька чи Херсона.

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