Білорусь йде під воду: затоплені населені пункти, людей евакуюють (фото, відео)

Всі вулиці, дороги в селах Гомельскої області затоплені. Люди плавають на човнах.

У Білорусі - потоп. По всій країні триває сильна повінь через вихід з берегів різних річок. Також вночі під Гомелем прорвало греблю.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ та публікують фото наслідків, знятих із дрону.

Як пише МотолькоПомоги, у ніч проти 10 квітня під Гомелем прорвало греблю, людей евакуюють.

"Сьогодні о 3:30 ранку під Гомелем відбувся прорив греблі і всього за півгодини вода затопила будинки по вікна. Наразі місцецих жителів евакуюють", - сказано у повідомленні.

Також сильний повінь зафіксований у Жлобинському районі Гомельської області, де через розлив річки Дніпро затоплено щонайменше 9 населених пунктів. Всі вулиці, дороги в селах затоплені. Люди плавають на човнах.

Нагадаємо, ЗСУ посилюють оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю та Росією.

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