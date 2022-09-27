Білорусь, ймовірно, готується до масштабного прийому військових ешалонів з РФ - моніторингова група РБ

У Білорусі проводиться комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури країни.
Найімовірніше, це робиться для готовності приймати військові ешалони з РФ.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на "Спільноту залізничників Білорусі".
Зазначається, що для руху ешелонів буде використано такі залізничні прикордонні переходи:
- Червоне (МСК РЖД) - Осинівка (БЧ НОД-1),
- Злинка (МСК РЖД) - Копитье (БЧ НОД-4).
- Заверіжжя (ОКТ РЗ) - Єзерище (БЧ НОД-6).
За даними спільноти білоруських залізничників, на території республіки відбувається:
- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових повідомлень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.
Нагадаємо, Білорусь відмовилася розміщувати додаткові російські військові бази на своїй території. Як пояснила влада Білорусі, не бачить у цьому сенсу.
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