Одна з країн заборонила рух вантажівок з Польщі та Литви: деталі

Вантажівки. / © УНІАН

Білорусь заборонила рух польських та литовських вантажівок і тракторів на своїй території до кінця 2027 року. На кордоні застрягли тисячі вантажівок.

Про це повідомляє TVP World з посиланням на дані Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

Зазначається, що станом на 3 листопада понад 1 260 вантажівок очікували на білоруському боці біля двох литовських пунктів пропуску та 2 045 вантажівок - на польських.

Згідно з документом, обмеження стосуються причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів із польською реєстрацією, які виконують міжнародні перевезення за індивідуальними накладними або міжнародними транспортними накладними CMR.

За словами генерального секретаря Міжнародного альянсу транспорту та логістики Литви (TTLA) Повіласа Дріжаса, цей крок порушить роботу логістичних фірм, що перевозять товари між Китаєм та ЄС через Білорусь та Росію.

“Наші торговельні відносини вже починають відчувати негативні наслідки цього закриття кордону. Литва може поступово зникнути з логістичної чи торгової карти. Це вже не просто транспортна проблема”, - наголосив він.

Указ про заборону руху територією Білорусі транспортних засобів на польській та литовській реєстрації “президент” Білорусі Олександр Лукашенко підписано 31 жовтня.

Як повідомлялося, тим часом Білорусь поскаржилася в ООН на країни-сусіди через закриття пунктів пропуску на кордонах. Мінськ нахабно заявляє про “кричущі порушення, пов’язані із закриттям кордонів Польщею, Литвою та Латвією”.