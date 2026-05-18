Білорусь закрила ліси біля кордонів: генерал СБУ пояснив, що може ховатися за рішенням Мінська

Станом на 15 травня Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни.

Як зазначив генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун, особливу увагу привертає географія цих обмежень.

За його словами, 12 із закритих районів безпосередньо прилягають до державного кордону з Україною, Польщею та Литвою. Інші райони фактично формують із ними єдиний територіальний масив на заході та південному заході Білорусі.

“Формально йдеться про протипожежні заходи та сезонні обмеження. Однак сама конфігурація закритих територій, їх концентрація саме у прикордонній зоні, а також загальний контекст останніх заяв і дій Мінська змушують розглядати ці заходи також у військово-політичній площині”, – пише Ягун.

У військовій практиці обмеження доступу цивільних до лісових і прикордонних районів можуть використовувати для прихованого переміщення військ, розгортання польової логістики, облаштування тимчасових складів, командних пунктів або інженерних позицій.

Крім того, такі заходи зменшують ризик витоку інформації через фото- чи відеофіксацію пересування техніки та особового складу.

Ситуація відбувається на тлі повідомлень української розвідки про активізацію військової інфраструктури на території Білорусі та посилення спільної військової діяльності Мінська і Москви.

Які сценарії можливі для України

За географією закритих районів експерт виділяє два потенційні напрямки, де такі дії можуть мати військове значення.

“Перший — український напрямок. Найбільшу увагу привертає південна та південно-західна частина Брестської області, що межує з Волинською та Рівненською областями України. Саме ця ділянка є важливою з точки зору української логістики, оскільки через Волинь проходить значна частина транспортних та залізничних маршрутів, які забезпечують постачання західної військової допомоги”, – пояснює генерал-майор.

Один із можливих сценаріїв — створення загрози на Волинському напрямку, зокрема в районі Ковеля та Луцька. Навіть без масштабного наступу сам ризик удару з боку Білорусі може змушувати Україну утримувати додаткові резерви на північному кордоні.

Другий сценарій пов’язаний із напрямком Сарни — Рівне — Вараш. Його значення визначається не лише залізничною інфраструктурою, а й розташуванням Рівненської АЕС. Навіть обмежена загроза цьому району могла б мати військово-політичний і психологічний ефект.

Загроза для НАТО і Сувалкський коридор

Другий потенційний вектор — західний. Він пов’язаний із так званим Сувалкським коридором — вузькою ділянкою між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, яка з’єднує країни Балтії з основною територією НАТО.

У західних військових оцінках цей напрямок давно вважається одним із найбільш уразливих у системі безпеки Альянсу.

Концентрація закритих районів у західній частині Білорусі теоретично може створювати умови для прихованого розгортання сил поблизу польського та литовського кордонів. У разі кризового сценарію це могло б використовуватися для демонстрації сили, провокацій або створення загрози сухопутному сполученню між Балтією та рештою НАТО.

Чи означає це підготовку до наступу

Водночас Ягун наголошує: нинішню ситуацію не варто трактувати як пряму ознаку неминучого наступу.

“Білорусь та Росія можуть свідомо формувати атмосферу постійної військової загрози на північному напрямку без наміру переходу до негайних активних дій. Основне завдання у такому випадку — змусити Україну, Польщу та країни Балтії утримувати значні сили вздовж кордонів, розпорошуючи резерви, ресурси ППО та логістичні можливості”, – каже Віктор Ягун.

На цьому етапі йдеться радше про формування умов і можливостей, ніж про підтверджений намір застосувати силу. Однак сукупність факторів — географія обмежень, риторика Мінська, військова активність Росії та Білорусі, а також стратегічне значення прикордонних районів — дає підстави для підвищеної уваги з боку України та НАТО.

Загроза з Білорусі — останні новини

Росія та Білорусь 18 травня розпочали спільні військові навчання ракетних військ та авіації. За повідомленнями Міноборони Білорусі та російських пропагандистських ресурсів, під час маневрів відпрацьовують приховане доставлення та умовне застосування ядерної зброї.

Навчання проходять під керівництвом начальника Генерального штабу Білорусі. Заявлена мета — перевірка підготовки особового складу, техніки та озброєння, а також відпрацювання дій у різних районах.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна посилює оборону на Чернігівсько-Київському напрямку через ризики, пов’язані з Білоруссю. За його словами, українська розвідка розуміє плани ворога, а міжнародні партнери поінформовані про спроби Росії втягнути Мінськ у більш активну агресію.

Водночас екскомандувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначав, що наразі на українсько-білоруському кордоні немає критичної ситуації або значного накопичення російських військ. Однак, за його словами, Україна має постійно утримувати там достатній бойовий потенціал для стримування можливої загрози.

