Білорусь заявила про перехоплення дрона біля польського кордону: перші деталі

Білоруська сторона переконує, що вони нібито захопили не лише дрон, а й його операторів.
Білоруські прикордонники заявили про те, що, мовляв, захопили безпілотник поблизу польсько-білоруського кордону.
Про це повідомляє білоруський провладний сайт БелТА.
Інцидент нібито стався на польсько-білоруському кордоні в ніч проти вівторка, 7 березня. Білоруси стверджують, що затримали не лише дрон, а й нібито і його операторів.
Білоруські служби заявили, що встановлюють подробиці інциденту.
Польська сторона наразі ще не прокоментувала інцидент. Але прикордонники Польщі повідомляють, що 06.03 до РП намагалася незаконно потрапити 91 особа, з них 78 осіб намагалися нелегально перетнути кордон у районі Підляшшя. Іноземці є громадянами: Афганістану, Ірану, Пакистану, Іраку, Марокко. Також затримано 1 особу за допомогу нелегалам.
Нагадаємо, днями мігранти екіпіровані дерев'яними стільцями та дошками намагалися перетнути польсько-білоруський кордон. У Варшаві кажуть, що нелегали платять організаторам, щоб ті довезли їх до кордону. Мігранти прибувають на кордон вже оснащені різаками для дроту або драбинами. На думку державного секретаря канцелярії прем’єр-міністра та заступника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, "у найближчі тижні та місяці може відбутися посилення тиску на польський кордон і подальші спроби дестабілізувати східний фланг НАТО".
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