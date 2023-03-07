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Білорусь заявила про перехоплення дрона біля польського кордону: перші деталі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Білорусь заявила про перехоплення дрона біля польського кордону: перші деталі

Білоруська сторона переконує, що вони нібито захопили не лише дрон, а й його операторів.

Білоруські прикордонники заявили про те, що, мовляв, захопили безпілотник поблизу польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє білоруський провладний сайт БелТА. 

Інцидент нібито стався на польсько-білоруському кордоні в ніч проти вівторка, 7 березня. Білоруси стверджують, що затримали не лише дрон, а й нібито і його операторів.

Білоруські служби заявили, що встановлюють подробиці інциденту.

Польська сторона наразі ще не прокоментувала інцидент. Але прикордонники Польщі повідомляють, що 06.03 до РП намагалася незаконно потрапити 91 особа, з них 78 осіб намагалися нелегально перетнути кордон у районі Підляшшя. Іноземці є громадянами: Афганістану, Ірану, Пакистану, Іраку, Марокко. Також затримано 1 особу за допомогу нелегалам.

Нагадаємо, днями мігранти екіпіровані дерев'яними стільцями та дошками намагалися перетнути польсько-білоруський кордон. У Варшаві кажуть, що нелегали платять організаторам, щоб ті довезли їх до кордону. Мігранти прибувають на кордон вже оснащені різаками для дроту або драбинами.  На думку державного секретаря канцелярії прем’єр-міністра та заступника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, "у найближчі тижні та місяці може відбутися посилення тиску на польський кордон і подальші спроби дестабілізувати східний фланг НАТО".

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Дата публікації
Перегляди
1793
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