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Білорусь заявила про розгортання батальйону РСЗВ на кордоні з Україною: оцінка ISW

Білорусь заявила про розгортання батальйону РСЗВ на кордоні з Україною: оцінка ISW

Білорусь перекинула підрозділ до кордону з Росією. / Фото: ТСН.ua

Мінськ заявляє про "складну ситуацію".

Заява Білорусі про розгортання на кордоні з Україною батальйону реактивних систем залпового вогню "Полонез" може може бути спробами Росії збільшити свою військову присутність у Республіці.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики наводять заяву білоруського Міністерство оборони про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні. Причини, наголосили у Мінську, нібито "складна ситуація", а також  раптова перевірка готовності.

Втім, в ISW зауважують, що посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями РФ збільшити свою військову присутність у цій країні, а також подальшу інтеграцію Мінська у сприятливі для Москви рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території РБ.

Як повідомлялося, в Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною. Тож білоруські прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону з Україною.

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