Білорусь знову переміщує військову техніку із зенітно-ракетним комплексом "С-300" (мапа)

Трасою у напрямку Бреста, що на кордоні з Польщею та Україною, їхали два тягачі МАЗ Збройних Сил Білорусі, які перевозять по чотири одиниці ракет для ЗРК "С-300".

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що техніку помітили на трасі М1 з боку Мінська.

"12:10 трасою М1 з боку Мінська у бік Барановичі рухався зенітний ракетний комплекс "С-300" або трал з ракетами для ЗРК "С-300". Помічено за 40 км від Барановичі", - сказано у повідомленні.

Вже пізніше, о 15:30 спостерігачі помітили два тягачі з ракетами для зенітних ракетних комплексів "С-300", які рухалися з боку Кобрина у бік Бреста.

Нагадаємо, на аеродром у Білорусі прилетів найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло.

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