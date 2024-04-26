"Усі сили та засоби, що має": Білорусь готова допомагати країнам-союзникам у війні - оновлена доктрина

У військовій доктрині також йдеться і про Україну.

Білорусь закріпила у військовій доктрині надання допомоги союзникам. Йдеться, зокрема про відправку військових.

Про це свідчить оновлена військова доктрину Білорусі.

"Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки", - свідчить документ.

Також Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".

Ба більше, у документі сказано про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.

У військовій доктрині також згадується Україна. Зокрема, Білорусь вважає, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні, тим самим створивши на найближчу перспективу "осередок напруженості біля кордонів Білорусі".

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", - ідеться в документі.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час виступу на VII Всебілоруських народних зборах пригрозив "апокаліпсисом", заявивши, що РФ використає весь наявний арсенал у разі загрози ракетних ударів по її території.

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