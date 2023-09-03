Білорусь звинуватила Польщу у порушенні кордону вертольотом: що кажуть у ДПСУ

Поки через кордон Білорусі мігранти потрапляють до країн ЄС, Лукашенко звинувачує у цьому Захід.
Українські прикордонники не виключають, що інцидент із гелікоптером Польщі, який нібито порушив кордон Білорусі, може бути провокацією з боку РБ.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни", - наголосив він.
Демченко підкреслив, що саме з боку Білорусі мігранти намагаються перетнути кордон Польщі та інших країн ЄС.
Нагадаємо, білоруський моніторинговий канал "Гаюн" назвав дві версії, чому польський вертоліт міг перетнути кордон Білорусі.
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