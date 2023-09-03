Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Білорусь звинуватила Польщу у порушенні кордону вертольотом: що кажуть у ДПСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Білорусь звинуватила Польщу у порушенні кордону вертольотом: що кажуть у ДПСУ

Польський вертоліт / Фото: Associated Press

Поки через кордон Білорусі мігранти потрапляють до країн ЄС, Лукашенко звинувачує у цьому Захід.

Українські прикордонники не виключають, що інцидент із гелікоптером Польщі, який нібито порушив кордон Білорусі, може бути провокацією з боку РБ.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни", - наголосив він.

Демченко підкреслив, що саме з боку Білорусі мігранти намагаються перетнути кордон Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, білоруський моніторинговий канал "Гаюн" назвав дві версії, чому польський вертоліт міг перетнути кордон Білорусі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація