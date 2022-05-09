"Білоруси не агресори, але ми підтримуватимемо Росію": Лукашенко заявив про братерство, що "Заходу не розірвати"

"Білоруси не агресори, але ми підтримуватимемо Росію": Лукашенко заявив про братерство, що "Заходу не розірвати"

Самопроголошений очільник повідомив, що білоруси не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 травня заявив на церемонії покладання вінків до монумента Перемоги про єдність із Росією.

Про це повідомив кореспондент видання "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, європейські та американські засоби масової інформації продовжують нацьковувати свою аудиторію на Росію та Білорусь, формуючи у свідомості хибний образ агресора. "Їм треба нарешті розібратися з нашою єдністю - останнім оплотом нашої цивілізації".

"Чи не час почути один одного і зупинитися? Адже ніхто з вас не хоче війни, але європейські столиці зробили все, щоб вона відбулася. Наразі уже ні для кого не секрет, що весь західний світ воює проти Росії в Україні. А нас дорікають у тому, що ми підтримуємо Росію.Одумайтеся! Білоруси не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати Росію. Ми завжди були разом, ми завжди були єдині.І що б ви не робили, які б стріли не кидали в наш бік, у вас не вдасться нас розірвати на шматки та роз'єднати”, - закликав він.

За його словами, не потрібні жодні резолюції Організації Об'єднаних Націй, щоб зрозуміти, що Близько 50 держав згуртувалися сьогодні на Заході проти однієї Росії.

"Не треба переводити стрілки на нас. Ми не агресори. Але, залишаючись союзником і стратегічним партнером братської Росії, ми її всіляко підтримуватимемо", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі також сказав, що відчуває – війна Росії проти України пішла не за планом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber