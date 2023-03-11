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Білоруси облаштували на кордоні з Польщею понтон для переправи нелегалів (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
2 хв
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Білоруси облаштували на кордоні з Польщею понтон для переправи нелегалів (відео)

Скриншот з відео

Білоруські служби нададають мігрантам інструменти, щоб перерізати огорожу і проникнути нелегально до Польщі.

Білоруські служби допомагають іноземним мігрантам нелегально проникнути до Польщі, зокрема за допомогою понтонів через річку.

Про це повідомили у польський прикордонній службі.

Там уточнили, що служби Білорусі постійно підвозять іноземців до кордону з Польщею, позначають там місце перетину, дають мігрантам інструменти, щоб перерізати огорожу і проникнути нелегально до країни.

"В районі населеного пункту Кринки 15 осіб (12 з Афганістану та 3 – із Сирії) перетнули прикордонну річку Свіслоч, використовуючи для переправи понтони", – зауважили польські прикордонники.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про початок будівництва укріплення на кордоні з Білоруссю. Міністр сказав, що це частина стратегії оборони та стримування.

Зауважимо, за даними української розвідки, невдовзі військово-політичне командування Росії планує влаштувати масштабну провокацію на кордоні України і Білорусі задля втягування Мінська у війну.

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Дата публікації
Перегляди
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