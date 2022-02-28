Білоруси "всліпу" проголосували на референдумі за зміни до Конституції: що стоїть за цим

Білоруси "всліпу" проголосували на референдумі за зміни до Конституції: що стоїть за цим

У бюлетені було лише одне запитання.

У ЦВК Білорусі оприлюднили попередні результати референдуму, що відбувся в неділю, 27 лютого.

У бюлетені було одне запитання: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?". ЦВК стверджує, що "за" проголосували 65,16% виборців. Про це пише Zerkalo.io.

Рішення, ухвалене на референдумі, матиме обов'язкову юридичну силу та почне діяти через десять днів після офіційного опублікування.

Аналітики кажуть, що зміни до Конституції Олександр Лукашенко хоче внести, аби формалізувати можливий транзит влади. Про це пише DW.

Які зміни нинішня влада хоче внести до Конституції Білорусі:

Хочуть прописати статус Всебілоруських народних зборів (ВНЗ), які існують від 1996 року, але весь цей час не має нормативної основи своєї діяльності. Саме ВНЗ може стати вищим представницьким органом країни, правомочним скасовувати рішення інших органів влади, оголошувати імпічмент президенту, призначати членів Центрвиборчкому, а також суддів Верховного та Конституційного судів, вносити до парламенту закони, призначати референдуми, пропонувати зміни до Конституції, вводити надзвичайний та військовий стан, розглядати питання легітимності виборів.

Заборонити президенту видавати декрети, що мають силу закону.

Термін повноважень парламенту збільшиться від чотирьох до п'яти років.

Хочуть розширити компетенцію прем'єр-міністра.

Передбачене створення інституту уповноваженого з прав людини.

Закріплення у Конституції норм про те, що "шлюб - це союз жінки та чоловіка".

Одна людина може бути президентом не більше двох термінів (кожен по п'ять років). Але норма стане чинною лише після ухвалення змін. Тому в Лукашенка є шанс знову сфальсифікувати результати голосування.

Для експрезидентів Білорусі буде закладено особливі гарантії безпеки - їх не можна переслідувати за дії, вчинені під час виконання обов'язків, їм гарантується місце делегату ВНР та довічне членство у Раді Республіки.

Ніхто, крім Лукашенка, не зможе обіймати кілька посад одночасно. Лукашенко ж на пропозицію ВНС має право залишатися і президентом, і головою зборів.

Кандидати в президенти для їхньої реєстрації на виборах мають останні 20 років прожити в Білорусі і не мати посвідки на проживання за кордоном - така вимога позбавляє шансу балотуватися багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

З Конституції хочуть прибрати, що Білорусь прагне нейтралітету і має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким призначив проведення референдуму щодо внесення змін та доповнень до конституції Республіки Білорусь на 27 лютого 2022 року.

Також Лукашенко не виключає ймовірність проведення дострокових президентських виборів. Проте, відбутися це може лише після змін до білоруської конституції.