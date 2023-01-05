Білорусів позбавлятимуть громадянства за "екстремізм" та "шкоду інтересам": Лукашенко змінив закон

Позбавити громадянства Білорусі можуть, навіть якщо особа набула його за народженням.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня підписав зміни до закону про громадянство, які, зокрема, передбачають його позбавлення в разі участі в екстремістській діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі самопроголошеного лідера РБ.

Згідно зі змінами до закону, передбачена можливість позбавлення особи білоруського громадянства, набутого за народженням. Так, позбавити білоруського громадянства можуть, якщо буде вирок суду про участь особи в "екстремістській діяльності" або заподіяння нею "тяжкої шкоди інтересам Білорусі", якщо така особа перебуває за межами країни.

Окрім того, зміни до закону передбачають уточнення кола осіб, які набули громадянства Білорусі за народженням, а також обов'язок складання присяги тими, хто набувають громадянства країни.

Також громадяни РБ повинні повідомляти компетентним органам про наявність громадянства іноземної держави, посвідки на проживання чи іншого документа, що дає право на отримання пільг та переваг у такій державі.

Нагадаємо, в Білорусі почали викликати до військкоматів чоловіків призовного віку начебто "для уточнення облікових даних". Оголошення про це навіть запустили на електронному табло вокзалу.

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