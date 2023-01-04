Білорусів викликають до військкоматів через рухомий рядок на вокзалі (відео)

До військкоматів повинні прибути всі чоловіки-громадяни РБ віком від 18 до 60 років.

У Білорусі чоловіків призовного віку викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних": запустили оголошення на вокзалі.

Відповідне відео з’явилося в Мережі.

"У Білорусі викликають чоловіків до військкоматів "для уточнення облікових даних". Оголошення про це запустили на рухомому рядку на вокзалі", – йдеться в підписі до відео.

У тексті на рухомому рядку вказано: "Всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату або сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних".

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що Білорусь та Росія щонайменше до 8 січня подовжили навчання регіонального угруповання військ "Союзної держави".

Ввечері того ж дня у Білорусі приземлився літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608), що минулого разу прилітав туди напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України.

За останніми даними української розвідки на 2 січня, поки що немає небезпеки вторгнення з території Білорусі, проте там фіксується нарощення сил.

Ядерна зброя в Криму, новий наступ із Білорусі, дивні заяви "кухаря Путіна" та пекло в Бахмуті | Сергій Грабський

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