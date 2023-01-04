Білорусів викликають до військкоматів через рухомий рядок на вокзалі (відео)

До військкоматів повинні прибути всі чоловіки-громадяни РБ віком від 18 до 60 років.
У Білорусі чоловіків призовного віку викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних": запустили оголошення на вокзалі.
Відповідне відео з’явилося в Мережі.
"У Білорусі викликають чоловіків до військкоматів "для уточнення облікових даних". Оголошення про це запустили на рухомому рядку на вокзалі", – йдеться в підписі до відео.
У тексті на рухомому рядку вказано: "Всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату або сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних".
Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що Білорусь та Росія щонайменше до 8 січня подовжили навчання регіонального угруповання військ "Союзної держави".
Ввечері того ж дня у Білорусі приземлився літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608), що минулого разу прилітав туди напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України.
За останніми даними української розвідки на 2 січня, поки що немає небезпеки вторгнення з території Білорусі, проте там фіксується нарощення сил.
Читайте також: