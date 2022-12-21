Білорусів, які повертаються з Польщі, на кордоні масово затримують силовики Лукашенка: що відомо

ОМОНівці знімають пасажирів просто з автобусів і маршруток.

Білоруські ОМОНівці масово затримують на кордоні тих громадян РБ, які повертаються до країни з Польщі.

Про це повідомили правозахисники "Весни".

Силовики Лукашенка знімають пасажирів просто з автобусів. Причини затримань різні — когось забирають за участь у різних акціях, інших за зустрічі в Польщі "з ким не треба", деяких за коментарі у соціальних мережах та месенджерах.

Громадяни, які їхали до Білорусі вночі 19 грудня, розповідають, що в день їхньої поїздки лише з одного автобуса було затримано близько 10 людей.

За інформацією правозахисників "Весни", це не поодинокий випадок — масові затримання на кордоні трапляються протягом кількох останніх днів. Пасажирів знімають як із автобусів, так і з маршруток.

У людей перевіряють документи і, якщо знаходять "того, кого треба затримати", приїжджає ОМОН і тільки потім автобус їде далі, але вже без деяких пасажирів.

Раніше Польща висловила стурбованість щодо заяви військового керівництва білоруської армії про "перевірку бойової готовності".

Також читайте У Польщі закликали своїх громадян виїхати з Білорусі і не відвідувати її: що сталося

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року в Польщі затримали 6 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими чи білоруськими службами.

Сам Лукашенко неодноразово неоднозначно висловлювався щодо Польщі. Так, у вересні він заявив, що Польща нібито відновлює Річ Посполиту, а українці ще мовляв проситимуть Росію про допомогу в боротьбі з "полонізацією".

А у жовтні самопроголошеному президенту Білорусі привиділася загроза ядерного удару по РБ з боку Польщі.

Наприкінці листопада Білорусь заявила про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Речниця Прикордо нної служби Польщі Анна Міхальська заявила, що вони намагалися зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.

У Варшаві наразі попереджають, що ризик того, що Путін і Лукашенко захочуть розморозити гібридну війну з Польщею, а також з Литвою та Латвією, залишається дійсним.

Читайте також: