Білоруська армія ніяк не може закінчити навчання, які тривають ще від квітня

У Білорусі військові навчання продовжили як мінімум до 24 вересня.

У п’ятницю, 16 вересня, у Білорусі ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня. Таким чином їхня загальна тривалість склала вже 21 тиждень.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 24.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 23.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 24.09;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.09;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 23.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) 23.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 23.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 24.09.

Зазначається, що неділя, 18 вересня, стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 17 вересня.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - зазначають білоруські спостерігачі.

Нагадаємо, раніше у село Бор Лепельського району, яке розташоване за 5 км від одного з білоруських полігонів, прилетіли два снаряди. Один впав в озеро, а другий — прямо в сільський город.

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