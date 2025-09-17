Посібникам Лукашенка не сховатися: у Мережі опублікували "дошку ганьби" з іменами спільників диктатури

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Getty Images

Білоруська опозиція запустила онлайн-платформу «Бульбаш» з іменами посібників диктатури самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. У базі містяться вже понад 16 тис. записів, і вона продовжує доповнюватися.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк та свідчить інформація на сайті «Бульбаш».

«Лукашенківські „бульбосиловики“ думали, що зможуть відсидітись у тіні московського господаря? Ага, зараз! Білоруська опозиція запустила онлайн-платформу „Бульбаш“ — базу даних усіх, хто добровільно вдягнув мундир диктатури», — написав Цимбалюк у Мережі.

Він зазначив, що дані про кожного такого «героя» тепер містяться у відкритому доступі. За словами журналіста, той, хто прийшов служити режиму, став співучасником його злочинів.

На сайті платформи вказано, що «Бульбаш» — «громадський проєкт спротиву, який фіксує в історії імена посібників диктатури Лукашенка. Нехай живе Білорусь!»

Цимбалюк звернув увагу, що наразі це просвітницький проєкт, але згодом це може стати списком підсудних.

«А коли в Мінську з’явиться справжня Феміда, прізвища цих захисників звучатимуть так само голосно, як і прізвища московських воєнних злочинців», — наголосив журналіст.

Додамо, що вже на першій сторінці сайту «Бульбаш» міститься інформація про білоруських суддів, працівників КДБ, міліції, слідчих, військових, працівників виправних колоній та державних підприємств, які працюють на режим Лукашенка. Опубліковані їхні повні імена з фото, особистою інформацією, адресами та номерами телефонів.

Сайт проєкту «Бульбаш» / © "Бульбаш"

До слова, нещодавно у Білорусі заявили про зникнення експолітв’язня, опозиційного політика Миколи Статкевича, який відмовився від виїзду країни після помилування режимом Лукашенка. За словами Статкевича, він заявив, що «чхати хотів на вашого колгоспного лідера» і хоче залишатися в Білорусі. Після відмови політика відвезли в невідомому напрямку люди в масках.