Білоруська пропаганда фальсифікує реальність: у Польщі спростували фейк про поток українських біженців із країн ЄС

У Мінську прямо вказують, що українські біженці прибули до Білорусі через країни Євросоюзу.

Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі. У Варшаві спростували це та заявили, що білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін у Twitter.

"Білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні проти України. На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі", - зазначив Жарін.

Białoruska propaganda kontynuuje fałszowanie rzeczywistości, w szczególności na temat roli Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. Na stronie Białoruskiego Komitetu Granicznego opublikowano komunikat, w którym Mińsk informuje o rzekomo masowej migracji Ukraińców na Białoruś.

1/4 pic.twitter.com/FWYflD8ieU — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

На графіку показані помилкові цифри українських біженців, які мали виїхати до Білорусі. Згідно з інформацією про міграційний рух, до Білорусі прибуло понад 60 тис. українців, у тому числі майже 40 тис. мали їхати через Польщу.

За словами Жаріна, білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що громадяни України, які рятуються від війни, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС.

"Мінськ робить спроби маніпулювати характером дій Білорусі. З початку війни Росії проти України Білорусь втягнута у конфлікт, надаючи Росії зброю та території для нападу на Україну", - сказав він.

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