Білоруська влада побоюється, що мобілізація в країні може призвести до соціального вибуху – розвідка

ГУР Міноборони України повідомило, що білоруська влада розуміє – в разі оголошення часткової мобілізації в країні, ситуація ускладниться і це може призвести до соціального вибуху.

Про це українська розвідка повідомила 19 жовтня.

Там зазначили, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в межах мобілізації в Росії.

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За даними розвідки, політичний режим у РБ дедалі більше усвідомлює усю небезпеку ухвалення рішення щодо відкритого приєднання до війни Росії проти України.

"У зв’язку з цим, о. лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати в. путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України", – йдеться в заяві ГУР.

Також відомо, що під виглядом активізації мобілізаційних заходів спецслужби Білорусі приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність до участі у протестах.

Розвідка пояснила, що це свідчить про невпевненість білоруської влади у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі у війні.

Мобілізація в Білорусі

У середині жовтня стало відомо, що в Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Усе відбувається під виглядом перевірки бойової здатності військ. За даними військового експерта Олега Жданова, у Білорусі першочергово призиватимутьвійськових із тими спеціальностями, які є дефіцитними в армії РФ.

Офіційно в Білорусі про мобілізацію не говорить, проте ця тема жваво обговорюється серед населення країни.

"В Білорусі є великий страх, пов’язаний із можливим оголошенням мобілізації. Але, водночас, будь-який протест в Білорусі неможливий, навряд чи люди зможуть чинити опір мобілізації, якщо її оголосять. Тому основний меседж, який є в білоруському суспільстві – не тільки здаватись в полон в разі призову, а і переходити на бік ЗСУ", – розповіла білоруська опозиціонерка, активістка Інна Зайцева.

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