Білоруська влада прагне до ескалації, яка призведе до жертв - Польща про натовпи мігрантів біля кордону

Мінськ прагне ескалації напруженості у прикордонній зоні, кажуть у Польщі.
Заступник голови МЗС Польщі Петро Вавжик заявив, що влада Білорусі намагається довести ситуацію на білорусько-польському кордоні, який штурмує колона мігрантів, до смертельних випадків.
Про це дипломат сказав в ефірі Польського радіо.
Він допустив, що "буде спроба насильницького переходу кордону", але запевнив, що польська сторона готова до такого сценарію.
"Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне до ескалації, до ескалації, яка призведе до щонайменше загибелі з однієї зі сторін. Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад", - зазначив він.
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